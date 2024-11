Enrique Bermúdez aclaró el motivo por el cual salió de Televisa: "Fue una situación financiera"

Después de 47 años de narrar de forma ininterrumpida para Televisa, Enrique 'El Perro' Bermúdez dejó la empresa de Chapultepec y en entrevista develó el motivo por el cual salió de la que fue su casa por casi cinco décadas.

En el pódcast de Heriberto Murrieta, 'El Perro' se sinceró y develó la razón, entre lágrimas, de por qué dejó Univisión y decidió no continuar en la empresa de Chapultepec, asegurando, que fue un tema 100% económico.

"Había firmado con Univisión 10 años, pero hace dos y medio se volvieron a fusionar y nos dieron la elección; teníamos un contrato todos de que nos tenían que pagar un año nuestro sueldo completito y eso fue lo que preferimos. Fue una situación financiera. Yo a Televisa le estaré agradecidísimo toda mi vida, es mi casa, es donde me hice, es un lugar donde me dieron la oportunidad de realizarme, de hacer lo que me gusta hacer", contó Bermúdez.

Asimismo, 'El Perro' comentó que está pensado regresar a los medios, aunque también comentó que no sabe de qué forma, eso sí, ya no narrando, pues, en sus propias palabras, ya narró mucho.

"Todavía no (sabe qué hará), tengo algunas ofertas, pero no ha determinado; lo que sí decidí fue bajar un poquito el ritmo y vamos a ver qué hacemos. A lo mejor, narrar, ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo, 12 Copas del Mundo. No puedo dejar de hacer nada, porque me muero de tristeza", finalizó.

