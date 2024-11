Enrique Meza confiesa que le dio un duro regaño a Cuauhtémoc Blanco por golpear a Faitelson

El 8 de marzo de 2003 el futbol mexicano se paralizó por el golpe de Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson en el Estadio del Veracruz, el Luis ‘Pirata’ Fuente que con el paso del tiempo se ha convertido en todo un fenómeno del internet y es recordado como uno de los momentos sublimes de la Liga MX.

A 21 años de lo ocurrido, Enrique Meza confesó que habló fuertemente con el Temo tras ese hecho. Además, el 'Ojitos' recordó que ofreció disculpas al periodista en nombre de todo el futbol mexicano.

"Hay que tratar siempre de hacer el bien. Le dije 'qué pasa', 'pues se me safó', me dijo, '¿Cómo se me safó', Cuauhtémoc, cómo crees'", comentó el 'Ojitos' Meza en entrevista con Faitelson.

El regaño a @cuauhtemocb10 de parte del "Profe" Meza Cuenta Don Enrique lo que le dijo a Blanco tras el incidente que tuvo con @DavidFaitelson_ #FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/bUdKwu1cM7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 28, 2024

¿CÓMO FUE EL GOLPE DE CUAUHTÉMOC BLANCO A FAITELSON?

Todo ocurrió en el Veracruz vs América Clausura 2003, tras acabar el partido David Faitelson se resguardó abajo de los vestidores tras realizar su característico color, pero lo que no se esperaba era que una mano iba a atravesar la ventana para darle un zape.

Esa mano fue la de Cuauhtémoc Blanco y todo quedó grabado en video por el camarógrafo de TV Azteca. Posteriormente, en DeporTV el equipo comandado por José Ramón Fernández explotó por la actitud del actual gobernador de Morelos y exigió una disculpa.

Incluso Faitelson se quejó con el entonces presidente del América, Javier Pérez Teuffer, quien solo le dijo “ya te tocaba gordito”. Esto provocó más la molestia del periodista y tras una fuerte campaña en televisión logró que el ‘Temo’ se disculpara.

