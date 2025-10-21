Entre golpes y risas: Konan Big “bendice” a Diego ‘Chicha’ Sánchez

Diego 'Chicha' Sánchez, el joven delantero de Tigres, reciente participante del Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, protagonizó un curioso momento que rápidamente se volvió viral: recibió la icónica “bendición” del luchador e influencer regiomontano, Konan Big.

Diego 'Chicha' Sánchez | IMAGO7

En un video compartido en redes sociales, se observa al jugador de 20 años visitando al popular personaje, quien no perdió oportunidad para mostrar su apoyo al conjunto felino con su característico grito de “¡Tigres, Tigres, Tigres!”. Entre risas y bromas, el ambiente se transformó en un auténtico espectáculo que terminó con la ya clásica secuencia del luchador: el golpe en el pecho, la cachetada y, finalmente, el “Helicóptero”.

Lejos de tomarse el momento con seriedad, 'Chicha' Sánchez reaccionó entre el dolor y la risa, sellando la escena con un abrazo que desató una ola de comentarios y memes en redes sociales. El clip ya suma miles de reproducciones y ha colocado al canterano auriazul entre las tendencias del día.

El ritual, mitad broma y mitad bienvenida, ha sido tomado por la afición como un símbolo de buen augurio para el juvenil, quien busca consolidarse en el primer equipo de Tigres durante la recta final del torneo de la Liga MX.

Entre risas, energía y una buena dosis de show, la “bendición” de Konan Big parece haber marcado el regreso de Diego “Chicha” Sánchez a casa. Ahora, los seguidores felinos esperan que ese impulso se traduzca en goles y minutos dentro del campo.