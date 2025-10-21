¡Bombazo! Mauricio Ymay volverá a Televisa para cubrir a la Selección Mexicana

Después de seis años, Mauricio Ymay estaría dejando ESPN para volver a TUDN, esto, de cara a la Copa del Mundo del 2026, donde Ymay será el encargado de cubrir a la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

De acuerdo con información de Pepe Hanan, Ymay estaría regresando a TUDN y sería el encargado de ocupar el puesto de Gibran Araige, aparentemente, a petición del propio Javier Aguirre.

Ymay estaría regresando a Televisa en noviembre | IMAGO7

Recordemos que en RÉCORD, El Francotirador ya había adelantado el regreso de Mauricio Ymay a TUDN desde el pasado mes de julio, cuando la televisora de Chapultepec comenzó a planificar a su equipo de trabajo de cara a la próxima Copa del Mundo.

Ymay estaría regresando a. TUDN a partir del próximo 1 de noviembre, así lo confirmó Hanan mediante una publicación en sus redes sociales.

Vuelve a la querencia

Mauricio Ymay estuvo trabajando en TUDN durante siete años, de 2011 a 2018, cuando dejó Televisa para incorporarse a ESPN en 2019, luego de seis años, Mauricio regresará a la que fue su casa.

Previamente, el propio reportero (en una entrevista con Antonio de Valdes) explicó los motivos de su salida en 2018, asegurando que la relación con las personas que tomaban las decisiones en Chapultepec ya estaba muy desgastada.

