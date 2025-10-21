Conmovedor encuentro de Messi con Manu, el niño que padece del déficit que él sufrió en su infancia

Lionel Messi, estrella del Inter Miami, volvió a emocionar al mundo con un gesto que ha tocado los corazones de millones de personas. El astro argentino cumplió el sueño de Manu Andrade, un pequeño fan que sufre el mismo padecimiento que él tuvo en su infancia: déficit de la hormona de crecimiento. El encuentro fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El conmovedor momento ocurrió en las instalaciones del Inter Miami, donde el niño, vestido con la playera de Argentina, rompió en llanto al ver a su ídolo acercarse. Messi lo abrazó con ternura, generando una escena que ha dado la vuelta al mundo. El video, compartido por el propio Manu, ha recibido miles de comentarios de admiración y mensajes de apoyo.

Messi va a jugar Play Offs de MLS | AP

Manu y Messi: una historia que conmovió al mundo

El pequeño Manu relató en sus redes cómo logró conocer a su máximo referente. Explicó que padece déficit de la hormona de crecimiento, una condición que también afectó a Messi cuando era niño. “Tengo que inyectarme todos los días para poder crecer, como él lo hacía antes”, contó emocionado el pequeño fan, quien grabó un video explicando su historia y lo compartió en redes, lo que finalmente permitió que el sueño se hiciera realidad.

Cuando se encontraron, Manu no pudo contener las lágrimas. En el clip se le observa acercándose lentamente hasta que Messi lo abraza con una sonrisa, consolando su emoción. El futbolista argentino demostró, una vez más, su lado más humano al tomarse el tiempo de conocer a un seguidor que ha encontrado en él una fuente de inspiración y fortaleza para sobrellevar su tratamiento diario.

@433 This kid is all of us 🥹 What it means to meet Messi ❤️ 🫂 🎥 IG/ manu_andrade2020 ♬ origineel geluid - 433

Tras el encuentro, Manu publicó un mensaje dirigido al campeón del mundo: “Leo, todavía no me puedo creer cómo te conocí. Me levanto y lo primero que pienso es que te conocí. Te quiero decir que eres el mejor del mundo, no hay nadie que te supere”. Estas palabras, llenas de admiración, reflejan el profundo impacto que tuvo el encuentro en la vida del pequeño aficionado.

Messi brilla con Inter Miami mientras inspira fuera de la cancha

Mientras sus gestos de humanidad conmueven al planeta, Lionel Messi continúa destacando en el terreno de juego. El argentino cerró la temporada regular de la MLS con 29 goles en 28 partidos, lo que le valió ganar la Bota de Oro, aunque no logró superar el récord histórico de Carlos Vela como máximo aportador de goles en la liga estadounidense.

Messi y Telasco Segovia | AP

El próximo desafío de Messi será en los Playoffs de la MLS, donde Inter Miami enfrentará a Nashville SC el viernes 24 de octubre, en la Primera Ronda. Cabe recordar que en su último enfrentamiento, Las Garzas golearon 2-5 con un hat-trick del argentino, que llega en un gran momento físico y anímico.

La historia del niño que comparte la misma condición que el astro argentino ha inspirado a miles de personas, recordando que incluso los ídolos más grandes pueden cambiar vidas con un solo gesto. Messi, una vez más, no solo brilla por sus goles, sino también por su corazón dentro y fuera de la cancha.

Messi es el capitán de Inter de Miami | AP