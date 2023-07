Ex masajista del Atlético Mineiro reveló que ayudaba a Ronaldinho con sus resacas

Ronaldinho fue uno de los mejores futbolistas que han pasado por este deporte, pero sus constantes fiestas ocasionaron que luego acudiera luego a los entrenamientos con resaca, en donde Belmiro de Oliveira, ex masajista del Atlético Mineiro, confirmó que luego tenía que ayudar al astro brasileño a pasarse la cruda.

"Iba seguido al cuarto de Dinho para atenderle cuando se excedía en sus salidas nocturnas. Era yo el que lo ayudaba siempre con sus resacas", reconoció Belmiro en entrevista con el programa Bastidores de la TV italiana.

Dinho vistió los colres del Atlético Mineiro tres años de su carrera (2012-2014), club en donde disputó 85 partidos y anotó 27 goles durante su paso por Brasil, además de conseguir una Copa Libertadores (2013) y una Recopa Sudamericana en el 2014.

“Cuando necesitaba de mi ayuda, era Jô quien me llamaba y me pedía que fuera a su cuarto. Pedía algo de comer, porque no iba a bajar a desayunar", mencionó Oliveira.

Roanldinho tras su paso por Brasil fue que tuvo un breve paso por el futbol mexicano con el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, para que después regresara a su país natal para vestir por última ocasión la playera del Fluminense en el 2015

