Xuxa: "Con Pelé fue mi primera relación sexual"

La cantante Xuxa y Pelé, uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol, sostuvieron una relación durante un tiempo, hace más de 40 años. Sin embargo, las revelaciones que hizo Xuxa sobre su amorío con el astro brasileño son recientes.

En el documantal de Xuxa, la cantante se destapó y habló sobre los escándalos en los que estuvo envuelta, además de su amistad con el jugador de Santos de Brasil.

Xuxa confesó que la primera vez que tuvo una relación sexual, fue cuando conoció a Pelé y aseguró firmemente que ella considera esa ocasión como su 'primera vez'.

"Quería perder mi virginidad de inmediato. Fue raro, no fue genial. Fue en mi auto, una situación muy difícil. Después conocí a Pelé y todo mi descubrimiento fue con él. Me decía que no podía creer que no haya hecho esto o aquello. Y realmente, fue con él mi primera relación sexual, porque fue la primera vez que tuve sexo con un hombre como debe ser", comentó Xuxa.

Su relación fue durante más de seis años, sin embargo, siempre fueron muy criticados pues era del conocimiento que Pelé tenía más mujeres.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡LLEGÓ EL FUTURO! AMÉRICA SUB 23 SERÁ TRANSMITIDO CON USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL