Dele Alli revela datos escalofriantes que vivió en su infancia

Dele Alli, una de las mayores promesas del Tottenham Hotspur, no ha podido cumplir con lo que futbolísticamente se esperaba de él. Tras su paso por los Spurs, el futbolista inglés pasó al Everton y luego al Besiktas, sin embargo, la carrera del jugador no ha trascendido como la gente se esperaba.

Sin embargo, Dele Alli ha demostrado ser un caso de superación, pues como reveló en una entrevista con Gary Neville para The Overlap, el exfutbolista creció en una situación complicada. Y es que el futbolista, desde los seis años, se ha tenido que sobreponer a varias circunstancias adversas, las cuales le pudieron haber ocasionado un trauma.

En la entrevista con Gary Neville, Dele Alli confesó haber sufrido abuso sexual a los seis años por parte de un amigo de su mamá. El exfutbolista del Tottenham confesó que esa persona se la pasaba en su casa con la madre de Dele Alli, la cula era alcoholica.

Entre lágrimas, el inglés de 27 años continuó con su testimonio y confesó haber estado en malos pasos. Dele Alli también reveló que desde los siete años, él empezó a consumir bebidas alcoholicas y que a los ocho años de edad comenzó a vender droga.

"A los siete empecé a fumar, a los ocho empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de futbol y debajo llevaba la droga. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario", comentó Dele.

Asimismo, el futbolista confesó que a los 12 años fue adoptado por una familia que le salvó la vida. A pesar de su infancia complicada, Dele Alli ha superado diversas cosas de su pasado y ha tratado de llevar su carrera como futbolista con la mayor normalidad posible, sin embargo, el inglés también ha confesado que ha estado cerca de anunciar su retiro prematuro debido a sus "malos ciclos".

