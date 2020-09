Exatlón: Alex Campos aseguró que vivió una experiencia irrepetible

Alex Campos, exfutbolista profesional, hizo realidad uno de sus sueños al entrar a Exatlón y aunque su estancia fue corta, aseguró que fue una de las mejores experiencias de su vida.

"Lo que viví fue increíble, la verdad es que el tiempo que estuve la pasé muy bien, es algo que llevaba muchísimo tiempo esperando, me costó muchísimo llegar ahí. Obviamente me hubiera encantado quedarme más tiempo ahí pero muy bien", platicó Campos en entrevista con RÉCORD.

"Describo a Exatlón como una experiencia descomunal, una experiencia muy diferente, irrepetible. Era todo lo que esperaba, obviamente que al estar ahí y vivirlo te das cuenta de muchas cosas, que es súper difícil, que no es tan fácil como se ve en la tele, hay muchos factores que influyen no nada más en tu carrera, en la puntería, sino en muchísimas cosas. La verdad sí cumplió todas mis expectativas y estoy muy feliz por haber ido y haber dado lo mejor de mí en el programa", aseguró el exjugador de de Lobos BUAP.

Campos fue el primero en salir del reality, el 2 de septiembre, pues al no obtener los puntos necesarios quedó sentenciado automáticamente, ya que su equipo perdió el juego para salvarse de ir a eliminación. En el duelo se enfrentó con David Juárez (segundo lugar de la temporada pasada) y el gimnasta Patricio Razo.

"La verdad siento que me hizo falta tiempo nada más para poderme adaptar y tener un mejor rendimiento en la competencia. Lo más complicado fue no ganar, el lidiar con la frustración de que a lo mejor son 22 participantes y a lo mejor pasas una vez en todo el día y tienes que esperar hasta el otro para volver a competir, esperar tu turno; eso fue lo que más se me complicó, el tener la mente fría cuando perdía y darlo todo para la siguiente competencia", reconoció Campos.

"Yo iba a Exatlón a competir, a ganar, a dar lo mejor de mí, pero sin lugar a dudas me llevo muy buenas amistades", agregó.

Alex aseguró que la experiencia vivida en Exatlón es muy parecida a las pretemporadas que realizaba como futbolista.

"Normalmente en el futbol siempre hacemos dos pretemporadas al año y en muchas ocasiones ya había estado fuera de mi casa, incomunicado, viviendo junto a mi equipo, comiendo siempre lo mismo en todas las convivencias; la verdad por esa parte me encantó porque ya tenía experiencia en dormir en el piso, en cosas así. Pero obviamente estar ahí es otra cosa completamente diferente y muy gratificante", recordó.