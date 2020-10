Gerardo Alcalá: El exfondista presentó su libro 'Correr a fondo' donde narra sus vivencias

Reprobar un examen de educación física llevó a Gerardo Alcalá a adentrase en el mundo del atletismo, sin imaginar que a lo largo de 43 años viviría grandes batallas y aventuras en este deporte.

Compitió en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984 en la prueba de 5 mil metros, ese mismo año conquistó la segunda edición del Maratón de la Ciudad de México; en los 10 mil metros ganó medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santiago de los Caballeros 1986 y el bronce en La Habana 1982. Suma miles de kilómetros y vivencias que comparte en el libro "Correr a fondo" que este miércoles se presentó de manera virtual.

"La primera vez que fui a correr a la pista de calentamiento del estadio de Ciudad Universitaria me encontré con algo que no me esperaba. Fui con un pantalón de pana café y unos tenis de lona y empecé a dar vueltas a la pista y descubrí que esa actividad iba a ser una parte importante de mi vida.

"De inmediato me visualicé como un corredor de largas distancias. Entonces hice mis planes, me hice un planteamiento inicial que iba a participar en Juegos Olímpicos", relató Alcalá, de 59 años de edad.

A los dos meses de comenzar a entrenar, el seleccionado olímpico mexicano participó en su primera competencia, que le dejó la gran enseñanza de que se requiere un gran trabajo y esfuerzo físico para poder llegar a la meta.

"No me dejaron terminar la prueba porque me aventajaron con más de una vuelta. Ahí me ubiqué, me di cuenta de lo realmente difícil que era incursionar en el atletismo y no tuve otra opción que recoger las ruinas de mis ilusiones y tratar de reestructurarlas en una forma más conceptual y aceptar que el camino a recorrer si lo quería hacer, iba a ser muy difícil, muy duro, pero si tenía las ganas de hacerlo, la intención y el deseo, me tenía que empeñar a fondo. Ahí me inicié de manera formal.

"Acepté que tenía que hacer un esfuerzo diario, que había que cansarme diario y tenía que ser consistente. Todo ese proceso más largo de la preparación fue de los que más me ubicaron, me hicieron entender de manera muy profunda que cuando nos comprometemos con un esfuerzo por propia voluntad podemos hacer a un lado la idea de que dicho esfuerzo va a ser un sacrificio", platicó.

En la presentación del libro participaron Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); Daniel Aceves, subcampeón olímpico de lucha grecorromana en Los Ángeles 84; así como el periodista Alberto Lati.

"El soñar en triunfar es muy fácil, pero cuando ese sueño lo quieres llevar a cabo por medio de acciones, a resultados, es un gran reto que da grandes satisfacciones cuando lo logras, sea cual sea tu reto. Para llegar a cumplir algo tienes que soñar y basarte en lo más importante que son los valores. En el deporte si no hay valores, este no sirve", mencionó Sulaimán Saldívar.

