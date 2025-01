Hija de Pep Guardiola rompe el silencio tras separación de sus padres

Luego de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra, su hija, María Guardiola rompió el silencio y dio unas palabras, aunque no precisamente de la relación de sus padres, sino de cómo ha vivido su familia la forma de vida del entrenador del Manchester City.

María Guardiola, quien es modelo e influencer explicó el reto que en ocasiones representó la vida que lleva su padre, pues el estratega del Manchester City es reconocido por el compromiso que tiene con sus equipos.

"Seguir a mi padre por todo el mundo para ver partidos me dio recuerdos especiales y unió a la familia. Me siento agradecida por las experiencias que he tenido. Aunque a veces fue un desafío, mis padres hicieron que las transiciones fueran más fáciles y nos ayudaron a mí y a mis hermanos a aprovechar las oportunidades", dijo la joven de 24 años de edad en entrevista para Vanity Fair.

"Mi padre ya jugaba cuando yo nací. Todos nuestros movimientos se han centrado en su carrera, primero como jugador y luego como entrenador. Mi familia y yo debemos nuestras vidas y oportunidades a este deporte y al talento y pasión excepcionales de mi padre", agregó María Guardiola.

Pep Guardiola, actual entrenador del Manchester City de la Premier League ha conseguido éxitos importantes a lo largo de su carrera, especialmente en su etapa como estratega, pues su más reciente récord fue conseguir cuatro títulos de liga consecutivamente, lo que lo ha llevado a ser reconocido como un "adicto al trabajo". Pese a no pasar el mejor momento con su equipo, el español parece que siempre tiene la forma de regresar a competir.

