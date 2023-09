Hugo Sánchez se mantiene en forma y lo hace en un paisaje envidiable: Cancún. Y es que en sus redes sociales el exdelantero histórico del Real Madrid compartió un video en el que se encuentra haciendo ejercicio, y además de hablar de su rutina física, compartió la vista privilegiada que tiene en su casa ubicada en el Caribe Mexicano.

"Chavales, estoy aquí en mi gimnasio en la casa de Cancún. Me estoy machacando, ya que llevaba un buen rato sin correr; aquí tengo una caminadora especial para mí rodilla izquierda operada, la única lesión grave que tuve como futbolista y el tobillo derecho que, por no dejar de meter goles, y ganar partidos, ganar títulos y ganar Pichichis, pues no paraba y eso afectó para que se calcificara la lesión del tobillo derecho", expresó el exjugador de Pumas, quien mientras se ejercitaba compartió también el paisaje que se ve desde su casa en Cancún.

"Esta es la vista que tengo aquí desde el gimnasio de casa, es una maravilla, es una motivación tremenda, todavía tarda un rato para la puesta del sol. Y aquí está el gimnasio, para mí el mejor gimnasio del mundo. Estoy en pretemporada, saludos para todos", dijo el Pentapichichi.

El video en el que Hugo Sánchez explica su trabajo físico estuvo acompañado también por imágenes de momentos históricos y goles marcados por el 'Niño de Oro'.

Con el Real Madrid, Hugo Sánchez logró marcar 208 goles en su estadía, por lo que se ha mantenido en el Top 10 de goleadores para el cuadro merengue, actualmente tiene 65 años, pero sigue ejercitándose previo a una ‘sorpresa’.

Programa de Hugo Sánchez

En el mismo mensaje que compartió a través de su cuenta personal de X (antes Twitter), Hugo Sánchez reveló que se vienen nuevas entrevistas de su programa en Star+, donde plática con diferentes personalidades del mundo deportivo para conocer más sobre ello.

“Continúo con mi pretemporada en Cancún. Muy pronto les tendré noticias de Hugo Sánchez Presenta”, expresó Hugol donde también compartió un video de sus mejores goles con la casaca del Real Madrid

