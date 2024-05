Ibai come picante y es hospitalizado: ¿Peligra su asistencia a la Gran Final?

Ibai Llanos, streamer español y presidente de la Kings League, reveló que está en un hospital de México luego de haber comido picante. Apenas unas horas después de confirmar su asistencia a la Gran Final del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca, Ibai reveló que sufre de un gran dolor de estómago luego de haber ingerido picante.

A través de sus redes sociales, el streamer español informó que tras haber comido alimentos con picante, sufrió un gran dolor de estómago, por el cual tuvo que ser trasladado al hospital y ser inyectado. Asimismo, mostró su arrepentimiento por haber ingerido este tipo de comida.

"Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme. No vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo", expresó Llanos en sus redes sociales.

Previo a esto, Ibai Llanos subió un video en el Estadio Azteca para confirmar su asistencia la Final de Vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul. El ibérico irá como invitado especial de las Águilas del América, aprovechando su visita a la Ciudad de México.

“Estoy aquí en el Estadio Azteca, me han invitado a ver el estadio. Mañana hay una gran Final entre dos grandes equipos, entre América y Cruz Azul, así que vamos a venir unos cuantos a ver el partido. Por primera vez veré un partido de futbol fuera de Europa, así que la gente me está pidiendo que vengan todos de amarillo para que haya el mejor ambiente en el Azteca y será sin duda una gran final”, compartió Ibai Llanos.

