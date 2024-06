Ibai Llanos regresó a España en silla de ruedas ¿Qué le pasó?

El famoso streamer y dueño del equipo Porcinos FC, Ibai Llanos, causó revuelo en redes sociales al ser visto en silla de ruedas en su regreso a España. Aquí te contamos qué le ocurrió.

Ibai Llanos sorprendió y preocupó a sus fans al ser captado en silla de ruedas en el aeropuerto tras su regreso a España. Un video que circuló en redes sociales mostraba al streamer en un estado que preocupó a muchos de sus seguidores.

El equipo de Ibai Llanos, el Porcinos FC, acaba de lograr un hito histórico al ganar la Kings World Cup, convirtiéndose en el primer campeón del torneo sin perder ningún partido. En la Final, vencieron 5-3 al G3X..

"Gracias a todos tíos, no sabéis lo que hemos tenido que mamar para llegar hasta aquí, pero este pedazo de anillaco no me lo quita nadie. El millón de dólares que se llevan los chavales tampoco. Para algunos esto les va a resolver gran parte de su vida o al menos facilitársela”, expresó Ibai tras el campeonato.

¿Qué le pasó a Ibai Llanos?

Al llegar a España, Ibai fue visto en silla de ruedas en el aeropuerto, lo que generó preocupación y especulación sobre su estado de salud. Inicialmente, no dio ninguna declaración sobre la razón de este incidente. Sin embargo, una vez en casa, aclaró la situación a través de un stream.

"No me pasa nada. Llevaba una cuajada de cojones. Es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido nada porque salí de fiesta por Monterrey. He dormido y ya estoy de p** madre", explicó Ibai.

Ibai comenta porque iba en silla de ruedas saliendo del aeropuerto “Llevaba una cuajada de cojones. Es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido nada porque salí de fiesta por Monterrey. He dormido y ya estoy de p** madre”#KingsLeague pic.twitter.com/E2z6evg61A — IMPERIO KINGS LEAGUE (@ELImperioKL) June 10, 2024

