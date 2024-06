Johan Vásquez se vuelve viral por jugar con un supuesto jersey 'pirata' ante Brasil

La Selección Mexicana cerró su preparación para la Copa América 2024 enfrentando a Brasil, en un partido donde Johan Vásquez se volvió el centro de atención debido a un peculiar detalle en su camiseta. Durante el encuentro, la camiseta del defensa mexicano generó comentarios y sospechas entre los aficionados, quienes señalaron que podría tratarse de una prenda pirata.

Los aficionados notaron en redes sociales que la camiseta de Vásquez, jugador del Genoa en la Serie A, presentaba un diseño distinto al del resto de sus compañeros. Mientras que el jersey oficial de México es de color vino con un diseño que simula el plumaje del pavo real orientado hacia abajo, la camiseta de Johan tenía las plumas dirigidas hacia arriba.

Este detalle desencadenó una serie de especulaciones. Algunos fans sugirieron que el jersey de Vásquez podría haber sido adquirido de manera improvisada en los alrededores del estadio, ante una posible pérdida del original. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada y permanece en el terreno de los rumores.

Aunque no existe una explicación oficial sobre el motivo de la diferencia en el diseño de la camiseta, las sospechas apuntan a la posibilidad de que se trate de un jersey pirata. Este tipo de errores no son comunes en los uniformes oficiales, lo que refuerza la teoría de una prenda no autorizada.

