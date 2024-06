Luis Malagón tras perderse la Copa América: "Dolido, pero las cosas pasan por algo"

"Dolido, pero las cosas pasan por algo". Después de que Luis Ángel Malagón tuviera que retirarse de la concentración con la Selección Mexicana, el arquero aterrizó en la CDMX, dónde señaló que se encuentra algo dolido por no poder competir en la próxima Copa América.

"Obvio dolido, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo. Se han dicho muchas cosas con gente cercana a ustedes , los medios, la verdad si me duele, pero sé que al equipo le va a ir bien, tienen mucha hambre de trascender", comentó Malagón.

A pesar de que este torneo pudo ser un punto clave para que el arquero se colocará como el principal candidato a defender la portería de México en el próximo Mundial, tiene claro que aún queda tiempo para prepararse: "No sé exactamente como, pero me tronó todo (sobre su lesión). Mi objetivo es el 2026, aún quedan dos años y voy a trabajar para estar ahí, América me ha dado la oportunidad de defender su arco y voy a seguir trabajando para mejorar en varias cosas".

Finalmente, el arquero de las Águilas le mandó un mensaje a Julio González, Carlos Acevedo y al Tala Rangel, los cuales estarán peleando por la titularidad bajo los tres palos del Tricolor: "Agradecerle a la afición por siempre ayudarme, vamos a rezar más fuertes. Tienen la capacidad de hacer lo que ellos saben (Julio, Tala y Acevedo), por algo están en selección, son grandes porteros, están en buenos equipos, así que tienen todo para hacerlo de la mejor manera".

