Ibrahimovic sobre pelea contra Lukaku en la Coppa Italia: 'Le di en el punto débil, su mamá'

El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, reveló los pormenores del encontronazo que tuvo con el belga Romelu Lukaku, cuando este aún militaba en el Inter de Milan, durante la Coppa de Italia en los Cuaros de Final a principios de este 2021.

El sueco se encuentra en la promoción de su nuevo libro titulado "Adrenalina, mis historias ignoradas", que habla sobre sus vivencias hasta lograr convertirse en la estrella que es. Mientras se encontraba dando la entrevista sobre la publicación, se animó a hablar para el medio 'calciomercato.com' sobre el problema con Lukaku, en el que aseguró que el belga lo atacó.

“El derbi de la Coppa Italia. Primero discutió con Romagnoli, luego con Saelemaekers. Intervine para defender a mis compañeros y Lukaku me atacó a nivel personal. Me quedé impactado. Siempre fuimos compañeros de equipo en el Manchester United.

“Lukaku tiene un gran ego, cree que es un campeón y es muy fuerte. Pero crecí en el gueto de Malmö, y cuando alguien viene debajo de mí con la cabeza gacha, lo pongo en su lugar.

Ibrahimovic aseguró que después de haberle dado en el punto débil a Romelu como lo es meterse con su mamá, el futbolista empezó a decaer en situaciones que no cree sólo sean coincidencia, por lo que estaría esperando un reencuentro con el actual del Chelsea para arreglar los malos entendidos.

“Entonces, lo golpeé en su punto dulce, los rituales de su mamá, y perdió el control. Aunque todavía tengo una terrible duda. Perdimos ese derbi. Me expulsaron. Luego me lesioné. Pasaron muchas cosas malas. ¿Verás que los rituales de Lukaku realmente me atraparon?

“Les pedí a mis amigos creyentes que oraran por mí. Yo también tengo que pagar la cuenta con él. Espero conocerlo pronto. ¿En la calle? No, son cosas que hay que resolver en el campo. No odio a nadie, mucho menos a Lukaku ", comentó el jugador.

