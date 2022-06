Inés Sainz: "Televisa reaccionó y empezó a poner mujeres, después de mi incursión en Atenas"

Inés Sainz es reconocida por ser una de las mujeres más importantes en la televisión deportiva mexicana. Es por ello que la conductora recordó la época en la que dio sus primeros pasos en TV Azteca y especificamente como los Juegos Olímpicos de Atenas la marcaron.

"En el 2004, para los Juegos Olímpicos, me hablan a la oficina de José Ramón. Al llegar me dijo que yo hacía lo que quería y algunas cosas, pero me hizo preguntas de deportes olímpicos y salgo más o menos bien librada. Me preguntó si tenía pasaporte y me dijo: 'Te vas a Atenas con nosotros a los Juegos", detalló la conductora en entevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Esta situación marcó un parteaguas en la historia de la mujer en los medios deportivos en México, segun Inés Sainz.

"En Atenas me tocó estar sentada en la misma mesa que José Ramón, que Faitelson, que el Güiri-Güiri y fue entonces que Televisa reacciona y busca poner una mujer. Por Televisa han pasado no menos de 40 niñas desde que yo estoy ahí (en TV Azteca), son muchas", sentenció.

Asimismo, la comunicadora de Azteca no ocultó su cariño hacía Ricardo Salinas Pliego por la oportunidad que le brindó.

"Por lo que más aprecio le tengo a Ricardo Salinas Pliego fue que él se la jugó con la primera mujer realmente en televisión deportiva, al decir que tenía potencial y se la quería jugar, fuimos con todo", recordó.

