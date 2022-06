Sarah Kohan: Exesposa de Chicharito provocó alerta por delgadez extrema

La expareja del futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, Sarah Kohan, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde resalta un hermoso vestido que provocó la admiración de muchos fans, pero al mismo tiempo preocupó a otros, ya que en la imagen se logra ver a la australiana extremadamente delgada, generando teorías sobre su estado de salud y un posible trastorno alimenticio.

Durante la noche, Kohan publicó en su cuenta de más de 1.5 millones de seguidores algunas imágenes donde se logra ver a la chica con un coqueto vestido escotado; desafortunadamente lo que llamó más la atención fue la evidente delgadez de la australiana, que dejaba ver algunos huesos del pecho.

La voz de sus fans no se hizo esperar y entre halagos y comentarios de admiración, muchos seguidores reconocieron que el estado de salud de la modelo se veía deteriorado, con un cuerpo que no era normal y que sería mejor que viera a un médico pronto. Hasta el momento la exmujer del futbolista mexicano no se ha pronunciado sobre los comentarios de apoyo y preocupación.

Kohan, quien actualmente tiene 28 años de edad, saltó a la fama en 2018 después de anunciar su relación con Chicharito; tiempo después la pareja se casó, dando como fruto de su relación a su hijo Noah. Al poco tiempo nacería su segunda hija, a la que llamaron Nala.

Pasado algún tiempo, la relación se comenzó a apagar generando distanciamiento y problemas maritales, llegando a rumorar una supuesta infidelidad por parte de Hernández, lo que daría como resultado el divorcio de la pareja.

