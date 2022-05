Chicharito rompió en llanto al hablar de sus hijos: 'He experimentado mucho dolor'

Javier Hernández ha dejado en claro en repetidas ocasiones que es una persona sensible. Al ser cuestionado sobre el distanciamiento que tiene con sus hijos durante una entrevista con Jorge Ramos, el delantero del Galaxy rompió en llanto.

"No he querido victimizarme, pero los últimos dos años han sido de los más complicados y no he querido postear de eso. He decidido mantenerlo así, hay mucha gente que dice que soy un mal padre cuando no tienen ni idea porque no he posteado nada, entonces cómo van a saber. Pero sí, he experimentado mucho dolor", dijo el atacante mexicano y posteriormente se limpió las lágrimas.

Asimismo, Chicharito dejó en claro el amor que les tiene, asegurando que cuando sus hijos crezcan hará cosas con ellos que por el momento no puede realizar.

"Son los dos seres que más amo en mi vida y me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender. Cuando mis hijos crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valgan la pena muchas cosas que no he vivido, que no puedo vivir con ellos ahorita, pero las haré que valgan la pena", indicó.

Tras el emotivo momento, el periodista optó por preguntarle sobre su carrera futbolística, donde Hernández habló sobre su ausencia en la Selección Mexicana pese al gran momento que vive.

"Estoy haciendo todo lo posible dentro y fuera de la cancha para hacer lo que me corresponde y me toca para tener una oportunidad. Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado, ya hubiera terminado este ciclo", sentenció.

Chicharito tuvo su primer hijo con la modelo, Sarah Kohan, en el 2018, años después tuvieron a su hija y con el paso de los meses decidieron separarse.

