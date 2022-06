TUDN: Majo González se sumará a la televisora tras dejar TNT Sports

En más movimientos de este verano de transferencias, pero ahora en Doña Tele, te cuento que luego de que no la reconocieron como su talento y trabajo merece, al no darle más partidos, como a los demás que no eran titulares, ya empezaron las primeras salidas de TNT Sport luego de la Final de Champions, en la que los consentidos se fueron a París y dejaron muchos corazones rotos en México.

Pues la primera es una de mis favoritas, la mejor comunicadora al micrófono en partidos de pambol: doña Majo González, quien ahora encontrará una sensacional oportunidad de trascender en la señal de TUDN.

Vaya fichaje, estoy seguro de que sus mejores años en transmisión están por venir. ¡Éxito!

Hasta el momento, la narradora no se ha pronunciado en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALI ABDELAZIZ, AGENTE DE KAMARU USMAN A CANELO: "NUNCA TENDRÁ SUFICIENTES BOLAS PARA VENIR A MMA"