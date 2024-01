Jared Goff presume su conocimiento en canciones de Taylor Swift

El mariscal de campo de los Detroit Lions, Jared Goff, ha sorprendido a los fanáticos al mostrar su impresionante conocimiento de la música de la sensación del pop, Taylor Swift. Tras compartir sus canciones favoritas en un video publicado en el canal de TikTok de la NFL, los seguidores bautizaron a Goff como "Swiftie".

Goff, quien se prepara para liderar a los Lions en el Juego de Campeonato de la NFC contra los 49ers de San Francisco este domingo, se tomó un breve descanso de sus preparativos para participar en un divertido desafío junto a su compañero de equipo, Aidan Hutchinson.

En el video titulado "Esto es tan puro" y acompañado de un emoji de corazón de amor, Goff compartió sus tres canciones favoritas de Taylor Swift. Comenzó con "Getaway Car", seguida de "El 1" y completó la lista con la versión de 10 minutos de "All Too Well".

Por otro lado, Hutchinson reveló que su canción favorita de Taylor Swift es "Love Story", a la que describió como algo único y clásico.

El conocimiento detallado de Goff sobre la música de Taylor Swift no solo impresionó a los seguidores de la artista, sino que también le ganó nuevos admiradores. En las redes sociales, un usuario expresó: "Sin duda, Jared Goff es un Swiftie. Simplemente nombró tres canciones de tres álbumes diferentes. Estoy impresionado".

El mariscal de campo podría conocer a Taylor Swift en caso de que su equipo logre vencer a los 49ers este domingo, y Los Kansas City Chiefs dejen en el camino a los Baltimore Ravens.

