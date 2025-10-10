Javier Aguirre se confunde con FOX: "¿Es bueno es aquel o tú eres el bueno?"

Este fin de semana la Selección Mexicana de Futbol vuelve a la actividad cuando, en el AT&T Stadium, México juegue contra Colombia en partido amistoso por la Fecha FIFA de octubre.

Ante del juego, Javier Aguirre dio conferencia de prensa donde, más allá de hablar futbol y del encuentro del próximo sábado, el entrenador nacional protagonizó un momento chusco con Fox Sports y FOX Deportes.

Javier Aguirre protagonizó divertido momento en conferencia de prensa | MEXSPORT

Cuando el reportero de Fox Sports estaba por preguntarle sobre el partido, el entrenador nacional interrumpió la pregunta para aclarar qué Fox 'es el bueno'.

"¿No es Fox aquel?, ¿El bueno es aquel, o tú eres el bueno?, ¿Quién es el que habla inglés?, ¿Quién es de los gringos?, ¿Quién está demandando a quién?, pónganse de acuerdo, es que me la ponen muy difícil, ¿FOX Deportes y Fox Sports?, ¿Y tu no puedes decir Sports?", preguntó el entrenador nacional.

El momento causó risas en la conferencia de prensa previa al encuentro en donde México se enfrentará a Colombia en la casa de los Dallas Cowboys.

México contra la paternidad colombiana

En los últimos cinco enfrentamientos, Colombia ha ganado cuatro y solo ha perdido en una ocasión, los ahora dirigidos por Javier Aguirre no le ganan a la selección de Colombia desde el año 2010, cuando el Tri ganó por la mínima diferencia.

Colombia venció a México, en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, por marcador de tres goles a dos, resultado que se repitió en un par de ocasiones, la última vez que estos equipos se enfrentaron fue en diciembre de 2023.

