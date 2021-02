Jennifer López y Alex Rodríguez recurrieron a la terapia en pareja durante el confinamiento

Jennifer López reveló que ella y Alex Rodríguez, tuvieron que recurrir a terapia en pareja por el confinamiento causado por la pandemia de coronavirus.

Al no estar acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, la cantante contó que decidieron buscar ayuda prefesional, lo que terminó siendo una buena decisión.

"Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación.

"Alex me dijo: 'Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis zooms, me encanta que los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el tiempo'. De verdad que ha sido realmente bueno", compartió JLo para la revista 'Allure'.

Aunque consiguieron tiempo de calidad de familia, desafortunadamente la pandemia aplazó la boda entre el exbeisbolista y la actriz.

"Fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero", mencionó López.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: JUGADORES SACARON AMBULANCIA A EMPUJONES DURANTE EL PORTO VS BRAGA