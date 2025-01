Jeremy Márquez es objeto de 'burlas' de sus compañeros luego de que le dieron un ramo de flores

El mediocampista Jeremy Márquez, jugador de los Rojinegros del Atlas, vivió un momento inolvidable durante una firma de autógrafos previa al inicio del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. En un acto inesperado, una aficionada se presentó con un ramo de flores para entregárselo personalmente al jugador, gesto que desató una mezcla de risas y un ambiente de camaradería entre los presentes.

La joven seguidora, visiblemente nerviosa, entregó el ramo a Jeremy Márquez, quien recibió el detalle con una sonrisa y mucha amabilidad. El jugador no solo agradeció el gesto, sino que también recordó a la fanática que aprovechara la ocasión para tomarse la foto por la que había asistido al evento. Este acto caballeroso no pasó desapercibido para los demás aficionados, quienes entre risas comenzaron a corear “beso, beso, beso…”, haciendo que tanto Márquez como la seguidora se ruborizaran ante la situación.

Jeremy Márquez está ON FIRE y no me refiero a su nivel futbolístico 😏pic.twitter.com/umMUbGbK50

— A lo Atlas (@aloatlas) January 4, 2025