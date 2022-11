Jorge Campos fue homenajeado por L'Equipe: 'El portero de las camisetas fantásticas'

Jorge Campos fue entrevistado por el medio francés L'Equipe, quien le cedió un amplio espacio al 'Brody' en la versión impresa y web del periódico publicado el pasado jueves 17 de noviembre.

Al guardameta lo destacaron como "La leyenda mexicana de jerseys extravagantes", recordando su paso con la Selección Mexicana por el Mundial de Estados Unidos de 1994.

"No soy supersticioso, pero esos uniformes coloridos siempre sentí que me dieron un extra, sentía una energía diferente con ellos".

El 'Inmortal' reveló que no pudo usar sus coloridos jerseys para Francia 1998, pues los contratos del Tri con la marca ABA Sport se lo impidió, por lo que usó la famosa jersey blanca o verde, dependiendo el color que utilizaran sus compañeros, con el calendario azteca.

"Para Francia 98 la Federación me lo prohibió. Tenía ideados algunos diseños y me dijeron que era imposible. Por eso en ese Mundial me vieron atajando con el uniforme alternativo de juego".

Campos también habló sobre las comparaciones que le hacen con respecto a Guillermo Ochoa y dejó claro que no hay un punto medio pues ambos tienen estilos muy particulares.

"No entienden que somos de estilos completamente diferentes, Memo es de mayor talla y sobre la línea es fenomenal, lo mío era más espectacular en salidas y juego de pies".

