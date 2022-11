Canelo Álvarez: Reveló lo qué pasó cuando 'corrió' a Grupo Firme de los XV años de su hija

El boxeador Canelo Álvarez habló sobre un mal entendido que tuvo con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme cuando se reveló que supuestamente corrió a los artistas de la fiesta de XV años de la hija de Saúl.

A decir de Fox Sports, el pugilista dio a conocer su versión de los hechos donde aseguró que se lleva muy bien con vocalista del grupo, Eduin Caz.

“La verdad es que ustedes los medios hacen un desmadre muy cabrón donde no hay nada, pero bueno, de eso viven y está bien. Acabo de hablar con él (Eduin Caz), viene el lunes porque va a hacer algo de futbol americano. Tenemos una bonita relación, cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”, añadió ‘Canelo’.

Por su parte, Eduin no ha dado a conocer su postura y tampoco ha negado que lo dicho por el Canelo sea falso.

