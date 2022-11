Qatar 2022: Shakira ya confirmó que no cantará en la Copa del Mundo

Qatar no tiene quien le canté, el problema de los Derechos Humanos y las múltiples críticas hacia sus políticas respecto a la comunidad LGTBIQ+ han conseguido que nadie quiera cantar en la inauguración de la Copa del Mundo, al menos, nadie de los talentos que contemplaba la organización.

La primera en decir "gracias, pero no gracias" fue la cantante británica Dua Lipa, después Rod Stewart también se hizo a un lado y ahora la colombiana Shakira ha decidido no participar en la inauguración, aunque era una de las mas cercanas a aparecer.

Desde el entorno más íntimo de la cantante colombiana han asegurado que nunca confirmó su presentación en Qatar y que, por obviedad, no existe una cancelación, los motivos no son claros, pero suponemos que no es un tema que pase por lo económico.

Shakira fue la voz principal de la canción de Sudáfrica 2010 y también estuvo presente en la ceremonia de Clausura de Brasil 2014, Rusia 2018 no contó con su presencia y Qatar vivirá lo mismo, eso sí, en el inter se presentó en el Superbowl LIV junto a Jennifer López.

