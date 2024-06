José Ramón Fernández 'estalla' contra Hugo Sánchez por comparar a Ricardo Peláez con David Faitelson

En medio de un debate sobre lo que se espera de la Selección Mexicana de cara a su debut en la Copa América, Hugo Sánchez provocó una situación tensa en la mesa de discusión de Futbol Picante. El exdelantero estaba en medio de una discusión que fue subiendo de tono con Ricardo Peláez, a quien el ex de Real Madrid llamó "∫"; situación que no fue del agrado de José Ramón Fernández.

“Mira David Faitelson, no pongas palabras en mi boca”, lanzó ‘Hugol’ a Peláez, tras lo cual el líder de ESPN intervino. "No menciones aquí a este personaje, por favor”, petición que el 'Pentapichichi' no tomó en consideración, pues volvió a hacerlo más adelante, cuando continuó el debate.

“Es que se está comportando como él”, justificó Hugo Sánchez, quien siguió refiriéndose al ahora comunicador de TUDN. Pero José Ramón insistió en que no quería oír al respecto. "No menciones ese nombre de ese inapropiado elemento”, reiteró, mientras Javier Alarcón y Paco Gabriel de Anda se reían de la situación.

Joserra y David Faitelson fueron colaboradores por mucho tiempo, primero en TV Azteca y luego en ESPN. Pero la salida del segundo a TUDN fracturó su relación la cual, de acuerdo con Faitelson, se fue desgastando con el tiempo.

