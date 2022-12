José Ramón Fernández le responde al Hooligan: "No tengo miedo"

El Hooligan, personaje que interpreta el comediante Andrés Bustamante, "escapó" de donde estaba escondido y ha vuelto para perseguir a su vieja presa: José Ramón Fernández quien, después de 16 años, se declara listo para enfrentar al Hooligan.

Este personaje regresó hace algunos días cuando, de la nada, hackeo la cuenta de Twitter de David Faitelson para mandarle un mensaje a Joserra, amenazando con irlo a buscar a Qatar, donde la cadena televisiva realiza la cobertura del Mundial.

Fernández no se guardó nada y por la misma vía le contestó al Hooligan, recordando que hace 16 años que no se ven y que ya no le tiene miedo, hasta lo reto a aparecer en el Futbol Picante del próximo domingo.

¿Por qué me persigue el Hooligan? Ya lo había olvidado, desde hace 16 años, seguramente escapó de alguna prisión…. Aquí te espero, en @futpicante , no te tengo miedo! — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 15, 2022

Andrés Bustamante y José Ramón Fernández fueron claves en las coberturas de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos con TV Azteca, cuando Joserra se fue de la empresa Bustamante tampoco volvió. . . Hasta ahora.

