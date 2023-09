José Ramón Fernández le tira a Sebastián Jurado: "No tiene madre"

El pasado fin de semana América venció, otra vez, a la Máquina Celeste de la Cruz Azul cuando en el duelo de la jornada 7 el cuadro azulcrema derrotó 3-2 al equipo dirigido por Joaquín Moreno.

La derrota cementera, vista desde el punto de los aficionados celestes, fue responsabilidad del arquero cementero Sebastián Jurado, quien ha sido atacado por aficionados, comentaristas y expertos, siendo José Ramón Fernández el último en lapidar la actuación del exportero de Veracruz.

Durante la transmisión del programa de Futbol Picante, en la cadena ESPN, Joserra aseguró que Jurado "No tiene madre" esto después de la actuación y los errores que le costaron el encuentro al equipo de La Noria.

"A Jurado, alguien tiene que enseñar a despejar de portería, no entregársela al rival. No puede ser que un portero profesional haga esto. Los despejes de Jurado, con todo respeto no tiene madre, no tiene abuela; son un juramento a la deslealtad del equipo", comentó.

Joaquín Moreno comenzó a rotar a los arqueros celestes, primero probó a Andrés Gudiño y ahora le había estado dando la oportunidad a Jurado, algo que enfureció a los aficionados de Cruz Azul.

Sebastián Jurado fue parte del equipo que estuvo en la goleada 7-0 del año pasado, recordemos que José de Jesús Corona salió de la institución y decidieron quedarse con los dos arqueros ya mencionados.

