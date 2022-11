José Ramón pide a Faitelson respetar al Canelo y éste le contesta: "Mejor no te metas"

Un video donde se ve a Lionel Messi presuntamente pisando la playera de la Selección Mexicana (mismo que ha sido refutado) desató todo tipo de reacciones. El Canelo Álvarez fue uno de los más ofendidos, pues incluso dijo que lo golpearía si viera a La Pulga. El boxeador les ha respondido a todos sus detractores, incluyendo a Faitelson.

“Deja en paz a Messi, concéntrate en Bivol”, tuiteó el comentarista deportivo sobre el tema. José Ramón Fernández contestó, en una actitud conciliadora trató de apaciguar a su compañero, pero el tiro le salió por la culata.

“David, El Canelo se merece respeto. Él es una leyenda del boxeo mexicano, ¡basta!”, citó el experimentado periodista.

Faitelson no se tomó para nada bien el comentario de Joserra y lo ‘reventó’ en una respuesta. “Yo no le falté el respeto nunca. Él sí a mí. Ahora, José Ramón, con todo respeto, si no conoces el tema y no lo sabes analizar, mejor no te metas”.

“O dile a quien te maneja estas redes que se entere primero”, concluyó David Faitelson en su cuenta oficial de Twitter.

