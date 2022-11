Canelo a Faitelson por polémica contra Messi: 'Cobarde, cuando me tienes enfrente eres un ángel'

Saúl 'Canelo' Álvarez explotó en redes sociales contra Lionel Messi luego de que se volviera viral un video en el que aparece el argentino pisando una camiseta de la Selección Mexicana.

Todo empezó cuando el boxeador preguntó en Twitter si alguien había visto el clip: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", y añadió: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!".

Las redes sociales se prendieron y entre los múltiples tuits que respondieron el coraje de Canelo apareció el del periodista deportivo David Faitelson: "Sí, y nosotros le pedimos a Dios que no nos los vuelva a poner enfrente en una cancha de futbol. ¿Ahora te sientes el defensor de la patria? No te queda, @Canelo, el traje de “payaso”. Eres un boxeador serio. Sigue así…", mensaje que de inmediato respondió el tapatío: "Tu no sabes nada… y de serio menos!! Una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto.".

Parecía que los protagonistas del pleito no tenían mejor cosa qué hacer, pues como si se tratara de un chat privado llovían las respuestas y los insultos.

"Tu y el juntos pinche cer…!!!", escribió Álvarez para responder a David el siguiente tuit: "Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol…".

Faitelson le metió un gancho al boxeador donde más le duele, le tocó el son prohibido, esa derrota que aún pesa ante el ruso Dmitry Bivol.

"Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…", mensaje del también comentarista deportivo al que Canelo respondió: "Cobarde tu cabron por que cuando me tienes enfrente eres un ángel".

Es bien sabido que uno de los máximos críticos del pugilista tapatío es Faitelson, por lo que esta explosión de mensajes era cuestión de tiempo.

"Me uno al sentir de @Canelo la neta ya basta!!! Ojo @espn hay límites", escribió el columnista Ernesto Amador, tuit que compartió Canelo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ AMENAZA A LIONEL MESSI POR "LIMPIAR PISO" CON PLAYERA DEL TRI