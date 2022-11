Juan Pablo Rodríguez 'defendió' a Messi: 'Los futbolistas dejan todo en el piso, así funciona'

Son tonterías. Messi ha estado en el ojo del huracán en nuestro país, pues después de la victoria de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar 2022, empezó a circular un video donde, según los internautas, el 10 de la Albiceleste patea una playera del Tricolor.

Tras el acto muy polémico, Juan Pablo Rodríguez, auxiliar de Tano Ortiz en el América, salió en defensa de Lionel, pues aseguró que eso sucede en el vestidor y no es intencional del futbolista.

“Veo y leo muchas tonterías con respecto a lo de Messi y la playera de México. Me extrañan algunos comentarios de gente de futbol. Les recuerdo que en los vestidores, lugar íntimo y privado, todos los jugadores dejan la ropa transpirada en el piso y luego utileros recogen y lavan”, escribió Juan Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Finalmente, destacó que no sabe si es bueno o malo que pasó, pero reafirmó que así se vive en un vestidor, y más, cuando es uno donde el equipo no es local, pues se tiene que limpiar con mayor prontitud y eso lo hace el staff y no los jugadores.

“No sé s está bien o mal, pero así es, más en estados o recintos que no son propios y los utileros deben recoger todo rápido para tener listo lo más rápido posible. Así funciona”.

