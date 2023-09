Joven colombiano queda en coma tras recibir paliza en partido de futbol en Texcoco

Ander Jafeth Salas Mejía, un futbolista colombiano de 22 años, se encuentra en estado crítico después de sufrir una golpiza durante un partido de futbol en Texcoco, Estado de México.

El incidente ocurrió la noche del miércoles 6 de septiembre en un encuentro de futbol amateur. Todo habría iniciado después de que Salas anotara un gol, pues su celebración fue interpretada como una provocación por parte del equipo rival, desencadenando una serie de agresiones en su contra.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar cómo un grupo de futbolistas del equipo contrario comenzó a golpear al joven colombiano a puños y patadas. Mientras que sus compañeros intentaban detener a algunos agresores;

El jugador quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital debido a los golpes recibidos. Actualmente se encuentra en estado crítico en el centro médico Santo Niño de Atocha.

#Texcoco | Al parecer el joven #AndersonSalas de origen colombiano, anotó un gol, antes de ser agredido por el equipo contrario Video Especial

https://t.co/3CLZychi3I pic.twitter.com/l6Rond93XY — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) September 10, 2023

SU FAMILIA NO HA PODIDO VIAJAR A MÉXICO

Ana Jackeline Salas Mejía, madre de Ander, ha intentado viajar a México para estar con su hijo, pero no ha podido hacerlo debido a que no cuenta con pasaporte.

“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país. Yo no pido dinero, yo no pido nada, yo lo que pido es un simple pasaporte. Ya conocen mi caso, que me entreguen este pasaporte”, comentó en entrevista con el medio colombiano El Pilón.

