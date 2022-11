La tensa discusión de Ricardo Peláez y La Volpe en Qatar: "No sé nada y te llevé al América"

Ricardo Peláez y Ricardo La Volpe protagonizaron una acalorada discusión en un programa deportivo de TUDN, que se los llevó como parte de su equipo a la cobertura del Mundial de Qatar 2022.

El mexicano le reclamó fuertemente al argentino por la forma en la que trata a los jugadores: "Tú eres un gran técnico. ¿Sabes qué creo que te falta? Gestión de jugador, que estén contentos y motivados. No hay que estarlos regañando y corriegiendo de todas todas", dijo.

El Bigotón le respondió: "La verdad me parece bárbaro que te pusieran del lado de los periodistas y no de los técnicos, porque no sabes nada".

Ricardo Peláez lo interrumpió y le dijo que tan no sabe nada que fue él quien lo contrató para que dirigiera al América.

Ricardo La Volpe recordó su paso por el conjunto azulcrema: "Te puse a dos millonarios: Edson Álvarez y Diego Lainez... Mira qué poca confianza le doy a los jóvenes", contestó.

Esos dos jugadores debutaron bajo sus órdenes, fueron campeones con las Águilas y ahora juegan en Europa, uno en el Ajax de los Países Bajos y otro en el Sporting Braga de Portugal.

Ha demostrado que sabe trabajar muy bien con los jóvenes, recordando que fue él quien impulsó las carreras de históricos como Rafael Márquez y Andrés Guardado. Este debate hizo que se rieran los otros especialsitas que estaban en la mesa de La Jugada, entre ellos Javier Aguirre.

