‘Lazy Boy’ bromea con ser hijo de Julio César Chávez: “No me dio el apellido”

Uno de los deportistas mexicanos más queridos del momento es Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como ‘Lazy Boy’, artemarcialista que viene en constante ascenso dentro de la UFC y que el pasado fin de semana además de salir victorioso en Las Vegas, bromeó con ser hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez.

En una entrevista concedida para ESPN, ‘Lazy Boy’ fue cuestionado sobre su increíble parecido físico con el gran campeón mexicano y en tono de bromo, Ronaldo Rodríguez ‘confesó’ ser hijo de Chávez, mencionando entre risas que nunca quiso darle el apellido.

“Claro que sí (se parece a JC Chávez), mírame la trompa, ¿Cómo no? Si es mi papá, nada más que no me dieron el apellido, Chávez señor es mi papá”

‘Lazy Boy’ inclusive aprovechó la broma para mandar un mensaje a Julio César Chávez que en ese momento también se encontraba en Las Vegas, mencionando que es un hijo más de él y expresando su cariño.

“Aquí tienes a un hijo más, no se cuando fuiste a Veracruz y Chiapas, pero aquí salí yo, así que acá estoy eh, listo para tirar ver…, te quiero jefe”, mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SUEÑO CUMPLIDO! TAXISTA SE ENCUENTRA A LAMINE YAMAL Y PIDE UN SALUDO A SU SOBRINA