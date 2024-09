‘Lazy Boy’: El sistema está hecho para que gente como ‘Canelo’ y yo sigamos siendo pobres

De cara a su combate en Noche UFC, el artemarcialista mexicano Luis Ronaldo Rodríguez reveló cómo fue su encuentro con Saúl Álvarez.

“Yo estaba ahí, terminando mi entrenamiento, Eddy Reinoso llegó primero y le marcó al Canelo para que supiera que estaba ahí, casualmente él iba a ir a entrenar después así que solamente tuve que esperarme tantito más y tuve la dicha de poder conocerlo", mencionó

Sobre lo que pudo platicar con el pugilista mexicano, Lazy comentó: "Hablamos de que, digamos somos un poquito rivales por la fecha ¿No? pero pues al final de cuentas somos mexicanos, entonces eso no importa porque sabemos que son dos deportes diferentes, dos escenarios completamente diferentes pero a pesar de eso se siente una muy buena vibra mexicana, al final de cuenta todos ganamos, todos estamos cumpliendo nuestros sueños, no hay competencia”, señaló

Asimismo, Rodríguez resaltó la importancia que tienen el deporte de contacto en México para que 2 eventos tan importantes se dieran el mismo día.

“Me llena de orgullo poder decir: 'Estoy compitiendo contra el Canelo', me llena de felicidad que la energía de la gente se concentré en los mexicanos, eso habla de que no tenemos competencia en deportes de contacto, para que dos eventos tan importantes se hagan por mexicanos, hechos para nuestra raza, eso me llena de orgullo”, señaló Rodríguez

Por último, Lazy Boy confesó que se identifica mucho con Canelo Álvarez pues son personas que vienen desde abajo

“Nunca me imaginé que me llegaran a conocer ni que ellos supieran quién es 'Lazy Boy' y ese tipo de cosas me llenan de felicidad, poder compartir una conversación con Saúl Álvarez me llena de emoción porque ese hombre salió desde abajo, de la nada, desde ser un niño que su familia se dedicara a vender paletas, me siento muy identificado con su historia porque el sistema está hecho para que personas como él y yo sigan siendo pobres toda su vida y el hecho de que él esté construyendo un legado tan grande que ahora los hijos de sus hijos ya no van a tener que vender paletas me llena de inspiración, solo es trabajar duro y a consecuencia de eso vas a tener un legado que va a durar por generaciones que eso es lo que yo quiero, para que mis hijos y sus hijos jamás tengan que pasar hambre como lo pasé yo”, finalizó el oriundo de Chiapas

