De vender gelatina en camiones a pelear en la UFC, la historia de Luis 'Lazy Boy' Rodríguez

De vender gelatinas en los camiones, a pelear en el octágono más importante del mundo. Este sábado, en el esperado regreso de la UFC a la Ciudad de México, el joven peleador Luis 'Lazy Boy' Rodríguez cumplirá uno de sus sueños al debutar en la jaula luego de haber tenido una vida realmente dura de la que su madre logró sacarlo adelante.

Originario del estado más pobre de México, Rodríguez compartió en exclusiva con RÉCORD su conmovedora historia de perseverancia y determinación.

"Soy un muchacho que sus padres son de Chiapas, de un pueblo que se llama California, el estado más pobre de México, pero siempre tuve la fortuna de tener una madre trabajadora que me sacó adelante y me llevó a Veracruz, y es ahí donde mi vida comenzó a cambiar", relató.

Desde los nueve años, Rodríguez encontró refugio en el karate, pues creció en un entorno desafiante en Coatzacoalcos, Veracruz, marcado por la presencia del crimen organizado. Las artes marciales se convirtieron en su salvación, alejándolo de posibles vicios y delincuencia.

"Empecé de niño entrenando karate porque tenía mucha energía, me peleaba mucho en la escuela y de ahí en adelante me di cuenta que las artes marciales marcaron mi vida y me alejaron de vicios, delincuencia.

"En ese tiempo, Coatzacoalcos, Veracruz, era un entorno muy difícil, el crimen organizado era lo que reinaba en ese momento y muchos amigos míos, compañeros, terminaron en ese ambiente y gracias al deporte me alejé de eso, cambió mi vida y me dio una segunda oportunidad", aseguró.

A los 14 años, consciente de que su talento no se encontraba en la escuela, ni en otras actividades, decidió dedicarse seriamente a las Artes Marciales Mixtas.

"Yo decidí empezar en esto en serio a la edad de 14 años, me di cuenta de que no era bueno en la escuela, no era bueno cantando, no era bueno bailando, pero yo sabía que estaba destinado a algo grande, sabía que yo era especial, solo tenía que encontrarlo", señaló.

Las dificultades económicas no impidieron que 'Lazy Boy' persiguiera su sueño. Criado solo por su madre, una empleada doméstica, se vio obligado a vender gelatinas en los camiones para sobrevivir. Incluso vivieron en casas abandonadas en momentos difíciles.

"Las necesidades en casa siempre fueron bastantes, solamente me crió mi madre, era empleada doméstica, yo tenía que vender gelatinas en los camiones para tener dinero al día, llegamos a vivir en casas abandonadas, ese tipo de situaciones de vida hicieron que hoy en día yo me encuentre aquí y me diera esa hambre para salir adelante.

"A la edad de 16 años yo me salí de mi casa y me vine a la CDMX con le objetivo principal de llegar a la UFC y algún día ser campeón", agregó.

Con múltiples motivaciones, Luis Rodríguez se presenta como un ejemplo para su pueblo de determinación y éxito contra todas las probabilidades. Su debut en UFC no solo representa un hito en su carrera, sino un testimonio de que los sueños pueden cumplirse, sin importar el origen o las dificultades.

"Tengo dos motivaciones, tres motivaciones, cuatro motivaciones extras más, que son mis hijos, mi familia, mi mujer, mi madre, muchas otras, pero la principal soy yo, quiero demostrármelo a mí mismo, que si se puede, y mi pueblo me va a ver, que un chamaco que vendía gelatinas en los camiones, que trabajó de ayudante de albañil lo está haciendo, entonces todos podemos", finalizó.

'Lazy Boy' (16-2-0) debutará este sábado en la cartelera preliminar enfrentándose al ucraniano Danys Bondar (14-4-0), quien ha sufrido dos derrotas desde su debut en UFC.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: DANIEL ZELLHUBER SOBRE EL REGRESO DE LA UFC A A MÉXICO: 'ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD'