Yair Rodríguez le manda mensaje a Topuria tras su victoria en UFC: 'Me la p..'

Ilia Topuria conservó su condición de invicto al derrotar a Alexander Volkanovski en el segundo asalto para apoderarse del título pluma el sábado, en la función UFC 298. Topuria (15-0) puso fin así al reinado de cuatro años del australiano Volkanovski.

El georgiano controló el asalto inicial de su primer combate por un título de la UFC, mediante golpes certeros. Repitió la dosis en el segundo para dejar fuera de combate a su rival de 35 años, cuando restaban 1:28 minutos.

Los comentarios en redes sociales no tardaron en llegar tras la victoria de Topuria, incluso el mexicano Yair Rodríguez decidió no sólo felicitar al campeón de UFC 298, sino que también le dejó un recado.

“Bien hecho Ilia Topuria, sostengo lo que te dije, a mí me la pelas”, comentó el Pantera Rodríguez a través de sus Instagram Stories.

Este comentario llegó ya que Topuria critcó al mexicano después de su derrota ante Volkanovski, donde Tuporia asegurara que: “Yo cuando voy y me ponen mis peleas yo gano. Yo no gano peleas porque mi rival se le sale el hombro, no gano porque me meten una paliza y en el 5º asalto saco un codo que no sé ni de dónde. No me usan como un trapo dentro de los combates. Esa es la diferencia entre él y yo”.

Como era de esperarse, en aquella ocasión, el mexicano no se quedó callado y respondió con un: “Eres un inflado, enano del Señor de los Anillos. Di lo que quieras. Ganas peleas porque peleas con don nadies… ¡Yo, con los mejores! Y me las pelas, Ilia Topuria”, afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDGAR CHAIREZ: EL PELEADOR DE UFC QUE SUEÑA CON CONOCER A CUAUHTEMOC BLANCO