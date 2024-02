Edgar Chairez: el peleador de UFC que sueña con conocer a Cuauhtemoc Blanco

Aunque Edgar Chairez destaca como uno de los mejores peleadores en las Artes Marciales Mixtas, su corazón sigue latiendo fuerte por el futbol. En una conversación apasionada con RÉCORD, el 'Pitbull' confesó que su mayor sueño es conocer a su ídolo americanista, Cuauhtémoc Blanco y que pronto tendrá la oportunidad de visitar 'El Nido'.

"El futbol es mi primera gran pasión. En el MMA soy de los mejores del mundo, pero amo el futbol", comenzó diciendo el peleador de peso mosca, quien enfrentará a Daniel Lacerda en la UFC México el próximo 24 de febrero.

El tijuanense dijo que le hace más ilusión conocer futbolistas, que a los peleadores más populares de la industria.

"Mi sueño es conocer a los futbolistas, me vale Conor McGregor, yo quiero conocer a Cuauhtémoc Blanco. Es mi ídolo, nunca lo he conocido aunque ya esté retirado y quisiera conocerlo"

Aunque le hubiera encantado ser futbolista, fue mejor para los golpes. "Amo al América, he ido a su última final, es mi deporte favorito. Aunque viéndolo ya por mi trabajo, yo creo que están empate (con las MMA), aunque por gusto, yo fuera futbolista, pero bueno, me hicieron mejor para los chingazos y aquí estamos".

Chairez recordó que algunos jugadores azulcremas, entre otros profesionales como Luis Chávez comenzaron a seguirlo en su instagram.

"Me puede seguir Khabib y chingón, pero me sigue Henry Martin, me siguió Malagón y casi me cag*, me siguió Layún, cotorreo con Luis Chávez. Malagón me mandó mensaje, que: "he estado viendo tu trabajo, te admiro mucho", y yo estaba cagad*.

Pero estoy seguro que voy a llegar a un punto que voy a pelear y todos los futbolistas van a estar viendo mis peleas", agregó.

Edgar es un fiel aficionado del ave', inclusive festeja arriba del octágono como el Temo, por esta razón, UFC ha decidido cumplirle otro de sus sueños que es irlos a conocer en el entrenamiento.

"Ayer me puse bien contento porque vino UFC en Español a platicar conmigo y me dijo que ya me consiguieron (invitación a Coapa), me van a llevar a un entrenamiento y a los juegos, me van a tocar creo tres juegos en este campamento aquí y pues estoy bien emocionada, ojalá me bajen a la cancha a saludarlos, con una foto ahí con todos voy a ser feliz".

Al fronterizo le hubiera gustado tener a sus ídolos viéndolo pelear en UFC México el próximo 23 de febrero, pero ese día el América estará enfrentando la jornada 8 de la Liga MX ante Cruz Azul.

"Estaría muy ching*n, pero peleamos a la misma hora que juega el América. Yo ya tenía mi plan para invitar tan siquiera a Malagón que vive aquí y que él me manda mensajes, pero desafortunadamente vamos a pelear y jugar al mismo tiempo".

