Daniel Zellhuber sobre el regreso de la UFC a a México: 'Es un sueño hecho realidad'

La UFC regresa esta semana a México luego de cinco años de ausencia, y la cartelera está bien representada por los máximos exponentes aztecas de la actualidad, así como las más grandes promesas, una de ellas es Daniel Zellhuber.

En entrevista con RÉCORD, previo a tener la responsabilidad de la pelea coestelar en UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2, el peleador de mexiquense compartió su entusiasmo por ser parte de la cartelera estelar, recordando que apenas hace cinco años se encontraba en las gradas como espectador en el último evento realizado en México.

"Me siento muy feliz, especialmente por poder regresar a un evento de UFC. Hace cinco años fue el último evento aquí en México, me tocó estar en el público, entonces, ahora estar siendo la pelea coestelar de la noche es como un sueño hecho realidad", relató.

Con una trayectoria que comenzó hace 12 años en un gimnasio de Atizapán de Zaragoza (MCTLN MMA), 'Golden Boy' destaca la importancia de trabajar duro para alcanzar el éxito. Más que una inspiración, ve su viaje como un testimonio de que los sueños pueden cumplirse con dedicación y esfuerzo, sin importar el punto de partida.

"Empecé a entrenar a los 12 años en este gimnasio, llegué aquí sin saber que esperar y mira a dónde me llevó la vida. Significa mucho, pero más que una inspiración trato de trabajar duro y enseñarles que trabajando duro se puede lograr lo que sea. Yo salí de aquí, empecé viendo videos en Instagram, buscando mi propio conocimiento y poco a poco se nos fueron abriendo las puertas, hasta cierto punto soy la muestra de que trabajando duro no importa de dónde vengas, no importa como empieces, los sueños se pueden cumplir", recalcó.

Sus expectativas crecen mientras se acerca el día pues, aunque tuvo participación ya en una función dedicada a los mexicanos, esta vez será en sus tierras ante una Arena CDMX totalmente llena.

"La verdad me pone muy feliz. Cuando peleé en Las Vegas fue noche UFC, era un evento en torno a los mexicanos y fue muy padre, porque a pesar de que fue en Las Vegas, se sentía totalmente el estadio como si fuera México, pero pues esta vez será en la Arena CDMX ante 25 mil personas".

"Sabemos que el público mexicano es apasionado, les gustan las peleas, se emocionan y mi pelea es contra un argentino, todo eso se va a prestar para que la energía se sienta increíble", agregó.

Al describir su estilo de pelea, Zellhuber asegura que siempre ofrece una guerra en la jaula, destacando su resistencia y valentía. Aunque estudió a su oponente, Francisco Prado, reconoce la peligrosidad de la pelea y subraya la importancia de la preparación para determinar al ganador.

"Siempre que yo entro a una jaula pueden esperar una guerra, no soy alguien a quien le guste ir para atrás, no le tengo miedo a los golpes, creo que he demostrado que tengo buena quijada, buen aguante. Evidentemente, pues no es el plan inicial recibir golpes ni ir a tener una guerra".

"Estudié bastante a Francisco, sé que es un peleador fuerte, es un joven igual que yo que está en busca de su sueño, entonces creo que eso lo hace la pelea más peligrosa que he tenido hasta ahora en UFC. Se que viene con hambre, pero yo también, entonces esta pelea la va a ganar el que se haya preparado mejor", adelantó.

A sus 24 años, Zellhuber muestra una perspectiva madura al no apresurar su ascenso en el ranking. Prefiere tomar su tiempo para seguir mejorando y avanzando, sin prisa por enfrentarse solo a rivales rankeados. La prioridad radica en continuar peleando y consolidando su carrera en el mundo de las MMA.

"Tengo 24 años, no quiero apresurar las cosas y llevarme a ese punto que ya esté peleando solamente contra rivales rankeados de más edad, más experiencia, más fuertes. Quiero darme ese tiempo para seguir peleando, seguir mejorando, seguir avanzando y no tengo prisa, si me meten al ranking va a ser bien recibido, sino, no es algo que me quite el sueño", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDGAR CHAIREZ REVELÓ CÓMO FUE SU CAMINO HASTA LLEGAR A LA UFC