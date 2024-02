Edgar Chairez reveló cómo fue su camino hasta llegar a la UFC

En una entrevista exclusiva con RÉCORD, el peleador de UFC, Edgar Chairez, nos compartió su viaje dentro de las Artes Marciales Mixtas (MMA), destacando que desde pequeño sabía que quería vivir del deporte y luchó hasta conseguirlo.

Hoy 'El Pitbull' pertenece a la empresa de MMA más importante del mundo y tendrá su oportunidad de demostrar su más alto nivel ante más de 20 mil mexicanos el próximo sábado cuando se enfrente al brasileño en Daniel Lacerda como parte de la cartelera preliminar de UFC Fight Night: Moreno vs. Royval 2.

Chairez recordó que sus primeros acercamientos con las MMA fueron a través del box, sin embargo, su madre lo sacaba por temor a que se volviera alguien agresivo, aunque señala que, de haber continuado, podría haber alcanzado el título mundial.

"Comencé a entrenar formalmente (Artes Marciales Mixtas) a los 18 años, hace 9 años, pero antes de eso iba por hobby al box. Me metí por lapsos al box, nomás porque me gustaban los chingazos, pero luego me sacaba mi mamá porque decía: "va al box, le va a pegar a todos o se va a hacer peleonero", y no, la neta si hubiera seguido en el box desde la edad que yo quería, ahorita sería campeón del mundo", añadió.

A pesar de crecer en un entorno marcado por las pandillas en Mexicali, Chairez se mantuvo enfocado en el deporte y, aunque inicialmente se aferró al futbol, eventualmente encontró su camino en las MMA.

"No era problemático, pero me tocó el tiempo de las pandillas y bueno, todos mis amigos eran pandilleros, todos eran de una pandilla diferente. Yo era futbolero, me iba a jugar al otro barrio y ahí era de que lo mirabas feo y te decían: "qué pedo we, ¿un tiro?", y la verdad es yo si era de mecha corta, no buscaba tiros, pero en cuanto me miraban feo ya estaba pegándole".

"No sé si es algo que se trae en la sangre, porque yo soy el primer deportista de la familia, pero de lo que estoy seguro es que desde que nací yo quería ser deportista y quería vivir del deporte, primero me aferré mucho al futbol, pero no era tan bueno", relató.

El 'Cholo' recuerda sus primeras peleas, admitiendo su falta de técnica, pero destacando su determinación.

"Esa fue mi primera pelea profesional, pero yo hice 30 peleas amateur, peleaba sin entrenar. Era muy malo técnicamente, pero me valía madre, era lo que me distinguía. Es mejor un disciplinado sin talento que un talentoso que es bien huevón".

Edgar atribuye sus desafíos recientes en el octágono a circunstancias difíciles, incluyendo una cirugía previa a su actuación en Conteder Series y en su debut en UFC.

"No es mala suerte, sino situaciones diferentes. Tuve situaciones complicadas en esas dos peleas, venía de una cirugía y en las dos peleé un mes y medio después de la cirugía, las dos me las rifé sin entrenar", resaltó.

El fronterizo asegura que ahora está en su mejor momento, mostrando un rendimiento impresionante, y promete un 100% de esfuerzo este año, con la meta de ingresar al top 15 de la categoría.

"Miraron mi performance en esas peleas y miraron mi performance en un 100%, se nota la diferencia. Ya me vieron, ya vieron mi fuerza y que sometí a alguien en un minuto y medio. Me encuentro en mi mejor punto, estoy mejorando en todo y van a ver un 100% mío este año y estoy seguro de que al final del año voy a estar dentro del top 15", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:¡VIBRA LA UFC 298! ALEXANDER VOLKANOVSKI E ILIA TOPURIA PELEARÁN POR EL TÍTULO DE PESO PLUMA