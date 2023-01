León Lecanda, con bochornoso momento en transmisión de ESPN previo al Puebla vs Gallos

La noche de este viernes el conjunto de La Franja del Puebla recibió en el Estadio Cuauhtémoc a los Gallos Blancos de Querétaro, encuentro que desde el arranque vivió momentos un tanto bochornosos para una de las cadenas que transmite el encuentro.

El partido entre Chivas y Atlético de San Luis se extendió más de lo previsto por lo que, al tener doble cartelera, la programación de ESPN sufrió un retraso en la cancha del Cuauhtémoc, algo que desconcentró a León Lecanda, reportero de cancha en el Puebla vs Querétaro.

En el previo, cuando ESPN sacó su cortinilla del arranque del juego, a Lecanda se le olvidó apagar su micrófono por lo que, tras el retraso, se alcanzó a escuchar "¿3 minutos? No seas mamón, me van a querer matar", posteriormente también se percibió un "No mames, ¿Neta?", del mismo reportero de la cadena.

El encuentro, hasta este momento, se encuentra favorable para el conjunto camotero, quien lo gana 1-0 gracias a un gol de Federico Mancuello anotado en el minuto 8 de tiempo corrido.

