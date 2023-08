Lionel Messi: Aficionada revende boleto y con eso paga su cirugía

Tras la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, los aficionados de la MLS han hecho cosas impensadas con tal de ver el astro argentino. Sin embargo, esta mujer decidió algo diferente.

En medio del frenesí por ver a Leo en los estadios de Estados Unidos, una mujer fanática del New York Red Bull vendió su boleto para el juego ante el Inter Miami, correspondiente a la temporada regular de la Major League Soccer.

Amanda, futbolista amateur y seguidora del New York, tiene su abono para ir a todos los juegos del cuadro neoyorquino, sin embargo, prefirió vender su entrada para el juego ante el equipo de Leo y así poder pagar su operación pendiente.

En una entrevista para Mirror Sport, la mujer comentó que en mayo se rompió el ligamento cruzado anterior, pero no ha podido pagar su operación. Ante esto, la futbolista amateur señaló que prefirió vender su entrada para poder programar su cirugía.

"Me operaré el 18 de agosto y es posible que tenga que usar muletas, así que probablemente no pueda ir al juego de todos modos. Así que dije: 'Oh, puedo usar el dinero para pagar mi cirugía", comentó la mujer.

