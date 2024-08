Luana Alonso revela que Neymar la quiso ligar cuando tenía 18 años ¿Hubo encuentro?

Durante la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora paraguaya Luana Alonso ha sido protagonista de diversas polémicas que la han llevado a acaparar titulares, pero no precisamente por su desempeño deportivo. En esta ocasión, la joven atleta de 19 años ha revelado que un famoso futbolista, conocido a nivel mundial, se le acercó de manera insinuante a través de redes sociales.

Alonso, quien rápidamente ganó notoriedad dentro de la Villa Olímpica por su apariencia y disciplina, decidió retirarse tras su primera y única participación en la competencia, sorprendiendo a sus seguidores. Sin embargo, su paso por París 2024 no ha sido exento de controversias. Además de ser acusada de "generar un ambiente inadecuado" durante su estancia en la Villa, la nadadora ha realizado unas impactantes declaraciones en una entrevista reciente para el programa Aire de Todos.

En la entrevista, Alonso confesó que recibió un mensaje directo en Instagram por parte del futbolista brasileño Neymar, cuando ella tenía apenas 18 años. La joven nadadora describió cómo el astro del fútbol comenzó con un simple "like" en una de sus publicaciones, seguido de un mensaje privado que tardó dos semanas en responder. "Me tiró un DM, hasta ahí puedo decir. Tardé dos semanas y después contesté. No puedo contar esto acá, fue hace mucho, le contesté y me volvió a contestar... fue hace año y medio, cuando tenía 18", detalló Alonso.

Luana Alonso, quien se ha visto envuelta en más de una controversia durante su corta, pero destacada carrera, continúa siendo un tema de conversación, no solo por sus habilidades en la piscina, sino también por las situaciones extradeportivas en las que se ha visto involucrada.

