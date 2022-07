Luis García sobre TUDN: "Hay gente muy capaz, otros que no te sirven ni para llevarte el café"

Luis García reiteró que no iría a trabajar a TUDN y en esta ocasión fue más allá al hablar de algunos de los comentaristas que trabajan en esa empresa.

“No iría a trabajar a Televisa, insisto tengo un grandísimo respeto por esa empresa, pero es mi competidor, me gusta competir contra ellos, insisto hay gente muy capaz, otros que no te sirven ni para llevarte el café, pero no, no me iría”, confesó, el Doctor en su cuenta de Tik Tok.

En los últimos años, Luis García y Christian Martinoli han marcado una época con sus narraciones que los han catapultado a vencer en el rating a TUDN, algo de lo que el exjugador se siente orgulloso.

“No, tengo un grandísimo respeto por varios comentaristas de Televisa en el tema deportes, no por todos, por supuesto. Algunos de grandísima jerarquía con los cuales compito hace muchos años y lo hacemos de forma honorable”, sentenció.

Finalmente, el Doctor confesó que nunca saldrá de TV Azteca, al menos por decisión propia, pues se irá de la empresa hasta que así lo decidan ellos.

“Estoy inmensamente feliz en Azteca Deportes, cuando me den una patada en el trasero ya veré qué hago, espero pasen muchos años, cuando tenga 100 años me den la patada el trasero”, finalizó.

