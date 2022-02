Madre de Emiliano Sala 'rompe' el silencio: 'Quiero justicia, a mi hijo le fallaron'

Mercedes Carina Taffarel, madre del exfutbolista, Emiliano Sala, quien falleció hace tres años; habló por primera vez desde la muerte de su hijo a los medios de comunicación.

La madre de Sala recordó cómo vivió el deceso de su hijo, así como los últimos momentos que mantuvo con el exjugador del Nantes, antes del incidente aéreo donde el futbolista murió durante su viaje a Inglaterra.

“Me dijo: 'Mamá, me consiguieron un vuelo privado’. Y yo le pregunté cuánto le iba a salir. Y una persona le dijo que se lo pagaba con los goles” comentó en una entrevista.

También añadió que esperaba la llamada de su hijo, el cual tardaría dos horas en arribar a Inglaterra para después trasladarse a Cardiff, capital galesa; sin embargo, agregó que la llamada nunca llegó.

En la misma entrevista mencionó cómo se enteró de la muerte de Emiliano. “Darío (hermano mayor de Emiliano) me grita: '¡Mamá, Emiliano desapareció!', no sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira, me negaba” comentó Taffarel.

Mercedes Taffarel asistirá al último juicio sobre el caso de Emiliano Sala. La madre del exgoleador del Nantes, quiere justicia por la muerte de su hijo. También, desea que los responsables del accidente sean castigados por los sucesos pasados.

La familia Sala culpa tanto a los organizadores por no tener la avioneta en condiciones de ser piloteada, como al piloto, David Ibbotson, quien nunca fue encontrado.

Además, busca obtener los 17 millones de la ficha del jugador, la cual nunca fue pagada por el Cardiff, y el seguro de vida, cuyo pago tampoco se efectuó.

