Maradona: Activistas usaron máscara del '10' en el G20 de Medioambiente en Nápoles

Un grupo de activistas protestó este jueves con máscaras del argentino Diego Armando Maradona en la ciudad italiana de Nápoles (sur), donde tiene lugar el G20 de Medioambiente, para reclamar a los países ricos que paguen su "deuda ecológica".

La protesta 'Marca la cancha, Argentina', convocada por la ONG Avaaz, fue organizada en Largo Maradona, una plaza napolitana dedicada a la memoria del exfutbolista, fallecido el año pasado a los sesenta años, quien en su vida trató de fomentar la inclusión y defender el ambiente, informaron los organizadores en un comunicado.

"Hoy nuestro país está viviendo un momento muy difícil. No solo por el coronavirus, sino también porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar. Nosotros ya vivimos esto y no nos puede volver a pasar. No queremos más desempleo, no queremos más hambre, no queremos más pobreza", aseguró Maradona en mayo de 2020 con un mensaje en su cuenta de Instagram.

Los activistas de Avaaz pidieron con firmeza que "los países ricos paguen la deuda ecológica" y, para potenciar su mensaje, realizaron decenas de máscaras con la cara de la leyenda argentina, que escribió la historia del Nápoles entre 1984 y 1991, al conquistar como protagonista dos títulos ligueros y una Copa UEFA.

“La gente tiene hambre de esperanza y el G20 debe cumplir. Aquí, en el lugar de nacimiento de la pizza, Avaaz hace un llamado al G20 para que entregue un comunicado sólido con acciones concretas para construir una recuperación justa y ecológica para todos. Como dijo el año pasado Maradona: No queremos más paro, no queremos más hambre, no queremos más pobreza”, afirmó Oscar Soria, director de campaña de Avaaz.

Durante la iniciativa, se distribuyeron unas pizzas, un plato típico de la ciudad de Nápoles, en las que se representaron con mozzarella sobre la salsa de tomate los cinco continentes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARADONA: SUBASTARON PLAYERA DE EL DIEZ EN MÁS DE 50 MIL DÓLARES