Mario Kempes sobre Messi: 'Nunca podrá compararse con Maradona'

Tras la conquista de la Copa América 2021 del combinado argentino, comandado por Lionel Messi, es innegable que comiencen a surgir las comparaciones entre Diego Armando Maradona y el actual capitán de la albiceleste, es por esto Mario Kempes, salió a expresar su opinión respecto al tema.

De esta forma, el icono y goleador histórico de Argentina, declaró que ni con el triunfo de Messi en la Copa América será más que el ídolo fallecido Maradona, ya que según argumenta el actual comentarista, Messi no podrá igualar al Diego.

“Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos… El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”, declaró Kempes a ESPN.

Messi no ha logrado conseguir la tan ansiada Copa del Mundo, llegando una vez a la Final en Brasil 2014, y teniendo los ojos puestos en Qatar 2022, donde sería posiblemente, la última posibilidad de que logre coronarse como campeón del mundo.

Mientras tanto, Lionel consiguió algo que en 28 años no se veía y es que desde la época en las que todavía jugaba Maradona, Argentina no lograba ser campeón de América, incluso el propio capitán del Barcelona tiene dos Finales perdidas, no obstante, la tercera fue la vencida.

Por último, Kempes argumentó que ni con todos los esfuerzos y títulos individuales y colectivos, además de triunfos en Barcelona y Argentina, Messi no alcanzará a la figura de Diego Armando Maradona.

“Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse con lo que hizo Diego”, finalizó de esta forma el “Matador”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MESSI: NO QUISO BURLARSE DE BRASIL EN FESTEJOS POR CAMPEONATO DE LA COPA AMÉRICA